Joan Dausà, Mayte Martín i Andrea Motis, emocions d'autor a l'Escala

Mayte Martín, un veu poderosa al Portalblau de L'Escala Foto: Isabel Camps

Tres propostes amb segell d'autor seran el gran colofó de la desena edició de Portalblau, el festival d'estiu de l'Escala . Del 4 al 6 d'agost, el municipi empordanès viurà les actuacions de Joan Dausà, Mayte Martín i Andrea Motis, tres propostes que saben fer-se populars a través de la seva singularitat, arribant a connectar amb el públic des de l'emoció i l'autenticitat.Joan Dausà actuarà aquest divendres 4 d'agost tot sol al piano, en l'únic concert que oferirà durant l'estiu a la Costa Brava. El músic i cantant ha preparat un concert íntim especialment dissenyat per a l'ocasió i el certamen, en el qual repassarà les peces més conegudes de la seva trajectòria, amb èxits com Jo mai mai Mayte Martín li agafarà el relleu el dissabte, en una actuació que servirà per presentar les cançons del seu nou disc, Tempo Rubato, composat al llarg de les últimes dues dècades a "cop d'emoció", rampell a rampell, amb la necessitat creadora i vital com a motor. L'endemà, Andrea Motis demostrarà perquè és un dels referents de la nova escena catalana del jazz. A hores d'ara, només queden un centenar de localitats a la venda de l'actuació de Martín, fet que palesa l'èxit de la proposta que clou el Portalblau 2017.Els concerts tindran lloc a l'escenari de Mar d'en Manassa, amb la badia de Roses com a escenari de fons, que li confegeix un aire d'exclusivitat ben espectacular. El final del cicle coincideix també amb la clausura de l'exposició Portalblau, 10 anys en imatges, un viatge visual per les diverses edicions del festival des dels seus inicis i fins a la darrera edició. La mostra, que es pot veure a l'Alfolí de la Sal, està impulsada i organitzada per l'Agrupació Fotogràfica Cromàtica del CER l'Escala.

