Amazon posarà en funcionament el primer centre logístic al País Valencià

Un magatzem d'Amazon Foto: Amazon

La companyia Amazon ha anunciat aquest dimarts a través d'un comunicat l'entrada en funcionament d'una estació logística a Paterna (Horta Oest), la primera que obrirà al País Valencià. Segons ha explicat la companyia, el nou centre permetrà operar a l'estat espanyol amb una major capacitat i flexibilitat per poder oferir terminis de lliurament més curts als seus clients i un millor servei a les empreses que venen els seus productes a Amazon i utilitzen la seva xarxa logística. La inauguració d'aquesta nova estació logística, amb una superfície aproximada de 15.200 metres quadrats, suposarà la creació de prop de 80 llocs de treball directes al llarg de l'any que ve, tal com ha informat la companyia.L'estació logística permetrà a les empreses de transport lliurar les comandes realitzades per clients d'Amazon en menys temps, i que aquestes puguin optimitzar els seus temps de lliurament gràcies a un programari avançat que els suggerirà rutes de lliurament i tindrà en compte diverses variables, com, per exemple, els límits de velocitat i els patrons de trànsit diaris.El vicepresident d'Amazon Logistics per a la Unió Europea, John Tagawa, ha afirmat en declaracions facilitades per la companyia que "la nova estació de Paterna reforçarà la nostra xarxa de distribució a Espanya, permetent satisfer les necessitats de lliurament dels nostres clients i oferir un millor servei a totes les empreses que venen els seus productes a Amazon. Així mateix, també ajuda a les empreses independents de paqueteria de cada regió a fer créixer els seus negocis, ja que els oferim solucions tecnològiques d'última generació perquè realitzin el lliurament de les comandes d'Amazon. "Per la seva part, l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha mostrat la seva satisfacció per la instal·lació d'Amazon al "cor empresarial" del País Valencià i ha afegit que se sent satisfetamb el treball conjunt realitzat durant aquests mesos entre Amazon i l'ajuntament, "que ha finalitzat amb l'arribada de la multinacional al nostre parc empresarial Tàctica. "La xarxa logística d'Amazon a l'Estat espanyol inclou el centre logístic de San Fernando d'Henares (Madrid), i un centre a Castellbisbal (Barcelona) dedicat a Amazon Pantry, el nou servei que permet als clients comprar milers de productes bàsics del dia a dia en les mides que necessiten sense compra mínima.La companyia obrirà un centre logístic al Prat (Baix Llobregat), així com un altre a Martorelles (Vallès Oriental), tots dos a la tardor de 2017. A més, Amazon compta amb dos centres logístics urbans a Madrid i Barcelona per proporcionar lliuraments ultra-ràpides als seus clients 'Prime' en aquestes ciutats a través del seu servei 'Prime Now'. Recentment Amazon ha inaugurat una estació logística a Getafe (Madrid).

