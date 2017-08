València proposa un conveni a Airbnb per prevenir i disminuir el lloguer il·legal

Ajuntament de València Foto: Europa Press

L'Ajuntament de València proposarà el pròxim setembre a plataformes com Airbnb o Home Away signar un conveni de col·laboració per controlar la seva oferta amb taxes per apartaments turístics publicitats, límit de dies per habitatge i un registre on estiguin legalitzats i controlats per les administracions públiques. Així ho ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa la regidora de Turisme i tinent d'alcalde Sandra Gómez, que ha assenyalat que en cas que no acceptin les condicions s'estudiarà com iniciar la via sancionadora.Gómez ha indicat que aquest conveni pretén prevenir i disminuir el lloguer il·legal així com oferir protecció al resident, millorant la convivència entre turistes i veïns, i lluitar contra l'economia submergida, protegint les empreses que ofereixen apartaments de manera legal. En aquest sentit, ha defensat que tots els apartaments turístics paguin impostos i tinguin els seus treballadors donats d'alta a la Seguretat Social.La regidora també ha presentat públicament un estudi efectuat per l'Ajuntament de València sobre el nombre d'apartaments turístics a la ciutat. Segons aquestes dades, a València hi ha 4.714 apartaments, una oferta que suposa el 48,6% del total d'allotjaments i que està per sobre de la dels hotels (43,4%). Del total d'apartaments, 2.429 no es troben inscrits en cap registre. És a dir, més del 50%. Amb tot, els establiments hotelers continuen rebent el major nombre de visitants, 1,7 milions l'any 2016 (72,6%) mentre que els apartaments varen rebre 639.770 ocupants (26,69%).Goméz ha dit que València s'ha volgut avançar al problema perquè no succeeixi com a altres ciutats, com Barcelona, on l'impacte dels apartaments il·legals és major. Segons l'estudi, la ràtio d'apartaments turístics per cada 1.000 habitants és de 9,8 a Barcelona mentre que a València es troba en 6,6. La regidora ha afegit que l'estudi permetrà regular de manera fidedigna el sector i iniciar les mesures necessàries.

