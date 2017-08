Cent anys de Robert Mitchum, el primer antiheroi modern

The Night of the Hunter (La noche del cazador)

Charles Laughton, 1955

Diumenge 6 d’agost / 19.00 h

Dimecres 9 d’agost / 21.30 h



The Grass Is Greener (L’herba és més verda)

Stanley Donen, 1960

Dimarts 8 d’agost / 21.30 h

Dijous 10 d’agost / 17.00 h



Dead Man

Jim Jarmusch, 1995

Dimarts 15 d’agost / 21.30 h

Divendres 18 d’agost / 22.00 h



River of No Return (Río sin retorno)

Otto Preminger, 1954

Dijous 17 d’agost / 18.30 h

Diumenge 20 d’agost / 21.30 h



Ryan’s Daughter (La hija de Ryan)

David Lean, 1970

Divendres 25 d’agost / 20.00 h

Dimarts 29 d’agost / 17.00 h