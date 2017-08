Sis propostes per un agost de bons documentals

El mes d'agost és temps de vacances massives, d'hores lentes i de temps que s'allargassa, i això, inevitablement, passa per un descens de l'oferta lúdica. Però l'auge de les noves tecnologies fa que hi hagi moltes maneres i formats de poder seguir gaudint de bona cultura i propostes delicioses. Si ets un amant del DocsBarcelona , aquí tens un menú degustació de sis pel·lícules per a ments inquietes. Històries que han passat pel catàleg recent del festival i que ara es poden gaudir a través de diverses plataformes digitals.L’iconoclasta director Erik Gandini explora l’estil de vida suec amb sentit de l’humor, reflexionant sobre com una vida segura i fàcil pot convertir-se en una existència buida i solitària. (Filmin)Després de ser abandonat per la seva parella, en Petri sent que la seva vida està buida, mentre que el seu pis és ple de coses. Finalment s’embarca en un experiment: sense poder comprar res de nou, guarda totes les seves pertinències en un magatzem i només en podrà recuperar una cada dia. Què és allò veritablement important? (Filmin)Dues joves directores daneses convoquen un càsting com a part del procés de recerca per filmar una pel·lícula eròtica de i per al sexe femení. En resposta a la crida, més de 100 dones apareixen al seu apartament i parlen directament a càmera sobre les seves fantasies eròtiques, els seus desitjos i les seves frustracions. (Movistar+, Filmin)Sonita és una adolescent afganesa que es busca la vida als suburbis de Teheran, mentre lluita per fer realitat el seu somni: convertir-se en cantant de rap. Però la passió per la música xoca amb els plans de la seva mare que vol casar-la a canvi de diners. Fins i tot ja li ha posat preu a la núvia: 9000 dòlars. (Movistar+, Filmin)Quan tots els governs menteixen només queda una opció: el periodisme independent. Una nova fornada de petits mitjans dels EUA recuperen el llegat d'I.F. Stone i reivindiquen la necessitat d'un periodisme fora dels grans imperis mediàtics sotmesos als interessos dels governs i les grans corporacions. (Movistar+)Els 90' el matemàtic Bill Binney va rebre l’encàrrec de l'NSA per crear un revolucionari programa de vigilància. Inesperadament es va suspendre just abans de l'11-S. Hauria pogut evitar els atacs i l’acumulació excessiva de dades que impedeix als governs ser realment efectius en la seva lluita contra el terrorisme. (Movistar+, Filmin)

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)