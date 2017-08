Operació vacances: les millors «apps» per convertir un viatge en carretera en una autèntica aventura

Són diverses les aplicacions que poden convertir un soporífer viatge en carretera en un road trip perfecte. Aquests dies milers de catalans optaran per viatjar en cotxe i tenir a l'abast una aplicació de mòbil ens pots ajudar a trobar noves rutes o localitzar ràpidament un restaurant o una benzinera per omplir el dipòsit de gasolina.A continuació oferim un llistat d'algunes apps pràctiques.Perquè durant el viatge no hi hagi cap problema, és important tenir a punt el cotxe. L'app Fuel Buddy ofereix gràfiques i estadístiques sobre el seguiment del vehicle, notifica el consum o els quilòmetres recorreguts, entre altres.D'altra banda, i perquè no ens quedem sense combustible durant el viatge, Mobialia permet consultar les estacions de servei que són més a prop, així com els preus dels combustibles.Amb Wave Lets meet app podem donar a conèixer el nostre recorregut als contactes que vulguem gràcies a la geolocalizació i així evitar que ens estiguin trucant o escrivint per preguntar si hem arribat o no al nostre destí.Si es viatja en grup, el mapa que ofereix l'aplicació permet veure en quin punt de la carretera van els altres cotxes i també es pot establir un punt de trobada comú quan es vulgui dur a terme una parada.Per tenir sempre els records del viatge, pots descarregar-te Journi. Una app amb la qual capturar, compartir i reviure de manera senzilla els viatges per carretera.A més, amb Recmember me es poden crear alertes perquè les fotos o vídeos arribin a qui vulguem, des d'un dia fins 100 anys després.Una vegada iniciem el camí i per no perdre's ni un sol lloc d'interès turístic és imprescindible l'app Trip.com . Indica què visitar, on menjar, ofereix visites guiades i també allotjaments.Per últim, si travessem fronteres, hem de tenir a l'abast l'app Triposo , que conté les millors guies de viatge de cada país. També estan disponibles offline per si no trobes wi-fi en el moment de la consulta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)