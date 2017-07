Agència Tributària de Catalunya. Foto: Adrià Costa

L'equip de govern de Terrassa, format pel PSC i el PDECat,portarà aquest dijous a ple l'adhesió de l'Ajuntament egarenc a l'Agència Tributària de Catalunya, una de les "estructures d'Estat" posades en marxa per la Generalitat de Catalunya. Previsiblement, el ple donarà llum verda a la proposta.Segons explica el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, el socialista Alfredo Vega, l'adhesió aportarà millores en l'eficiència del servei públic de l'Ajuntament. Segons Vega, els pactes amb l'Agència Tributària de Catalunya s'assimilen als convenis existents amb la Hisenda espanyola o la Seguretat Social, entre d'altres, per tal de "compartir informació".Les millores que suposaran els nous acords, segons Vega, seran evitar desplaçaments a la gent i compartir programari que pot ser "molt beneficiós" per al consistori. A més, l'Ajuntament de Terrassa guanyarà en capacitat de recaptació executiva, fins ara limitada al terme municipal; així, l'àmbit d'actuació serà tot Catalunya i serà "una eina per reduir els impagats".Està previst que l'Agència Tributària de Catalunya obri una oficina a Terrassa el proper 4 de setembre . Estarà situada al carrer de Joan Artigues, 3, a tocar del passeig del Vint-i-dos de Juliol i el parc de Vallparadís.

