Germà Bel i Marta Pascal, durant l'acte a Tarragona Foto: Jonathan Oca

Un dels assistents a l'acte que ha formulat una pregunta a Bel i Pascal Foto: Jonathan Oca

Tarragona té ganes de referèndum i d'independència i així ho han demostrat les més de 350 persones que han omplert la sala d'actes del col·legi d'Advocats de Tarragona (ICAT). Ara ja hi ha molts menys dubtes sobre el referèndum i les seves garanties. No n'ha quedat cap a dins del "pap" després que els diputats de JxSí al Parlament, Marta Pascal i Germà Bel, hagin posat llum a tots aquells aspectes més foscos i que més preocupaven els ciutadans sobre la llei que el regula.Pascal i Bel han sigut els encarregats d'esperonar encara més als assistents a l'acte per no defallir cap a la independència, ja que com diu Bel, "la nostra força sou vosaltres". El d'Alcanar ha sigut l'alma mater de la festa. El diputat ha posat salsa a la conferència que es preveia que seria un totxo i només començar, ja ha canviat les regles del joc.Bel ha impulsat que se celebrés aquesta trobada a "l'americana", és a dir, que "en democràcia la gent pregunta i els polítics responen". Això ha animat als assistents que no han tardat gens a plantejar el primer dubte.Les paraules que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va dir aquest dimarts sobre la possibilitat que l'executiu de Rajoy convocaria eleccions autonòmiques abans de l'1-O i s'acabaria tot el problema independentista, també han sigut motiu de debat aquest vespre. Sobre això, Pascal ha estat clara dient que "ja ho veurem si ho fan, ells amb la Constitució en mà poden fer el que vulguin però nosaltres sabem que fent les coses ben fetes podem arribar molt lluny. Nosaltres a la nostra".Pascal ha animat als més de 350 independentistes a fer un exercici: "Tanqueu tres segons els ulls i penseu com és un diumenge on hi ha unes eleccions al Parlament o al Congrés. Agafeu la papereta, el DNI i aneu al col·legi electoral, voteu i marxeu tan panxos. Doncs això és el que passarà l'1-O, sense cap matís i sense cap incidència". D'aquesta manera ha tranquil·litzat a la persona que li ha preguntat si realment el dia del referèndum hi haurà urnes i paperetes.Un dels assistents ha posat damunt la taula el procediment que es farà per poder facilitar el vot des de l'estranger. Bel, curt i ras, ha dit que sense anar més lluny es faria com en totes les eleccions i que compten que puguin votar entre 15.000 o 20.000 catalans i ha descartat el vot electrònic perquè "el que volem és credibilitat en el recompte de vots". A més a més, el diputat, amb un to còmic ha dit que "no publicarem els detalls de tot el que volem fer perquè Jo no sóc tonto com diuen al Media Markt, com més detalls els donem, més ens la fotran si poden"."Jo us deixo casa meva perquè voteu si no obren els col·legis", ha dit una funcionària que ha aprofitat per demanar als diputats que han de cuidar i defensar molt bé al funcionariat, ja que "és un pal de paller". La llei que ha elaborat el govern català ja preveu i assegura el paper dels funcionaris, segons els diputats i per tant, "no han de patir".Per altra banda, el paper dels Mossos i de l'estat espanyol l'1-O també ha despertat cert recel. Un dels assistents ha demanat quin paper tindria la policia catalana i si Rajoy podria agafar el comandament dels Mossos. Sobre això, Germà Bel ha dit que l'Estat no guanyaria res aconseguint el control de la policia catalana, només podria decidir "on es col·loquen els radars i on s'amaguen els cotxes de paisà, res més" perquè la resta d'ordres les ha de dictar un jutge. En aquest sentit, ha recordat que si un jutge diu als Mossos que han de retirar les urnes, ho hauran de fer perquè són policia judicial. Ara bé, segons Bel, aquí és on juguen un paper fonamental els ciutadans. Si set o vuit policies, entre Mossos i Guàrdia Civil, es presenten a un col·legi electoral per retirar les urnes i hi ha 70 o 80 persones creieu que les retiraran?", ha sentenciat Bel.Pascal, en aquest sentit, ha destacat que "si el govern espanyol ordena treure les urnes i a les 20 h no ho ha fet, serem independents" i per aquest motiu, ha destacat que "seria bo que no anéssim amb el lliri a la mà" i anar a totes. Cal recordar, segons la diputada, que davant hi ha estat que té eines "i que les utilitzaran contra nosaltres"."Ho tenim molt complicat però el govern espanyol també, ells es pensaven que era cosa de quatre polítics que volien mantenir la seva cadira i ara han vist que no perquè vosaltres també us he aixecat", ha dit el diputat.L'acte ha conclòs amb unes paraules d'Oriol Amat, polític i economista català, sobre el procés català que han estat transmeses per Bel: "Passeu-ho bé perquè no ho fareu gaires vegades a la vida això que esteu fent".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)