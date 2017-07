Carles Duarte, president del CoNCA Foto: ACN

Carles Duarte, president del CoNCA, durant la roda de premsa Foto: Europa Press

El Consell Nacional de Cultura i de les Arts (CoNCA) ha defensat aquest dimecres un total de 36 propostes per incorporar a l'Estatut de l'Artista a escala estatal, de les quals ha identificat una dotzena com a "urgents". Entre elles, l'organisme ha demanat un IVA "súper-reduït" del 4% per a tot l'àmbit cultural, evitar l'ús abusiu dels contractes mercantils i també l'elaboració d'un cens de professionals adscrits al sector, entre d'altres mesures qualificades com a urgents.El CoNCA va fer públic el 2014 el gruix de les propostes, però com a novetat, aquest dimecres ha identificat "una agenda de prioritats" de tots els pendents del sector. Aquestes es debatran en la subcomissió del Congrés que al setembre abordarà l'Estatut de l'Artista a escala estatal, ha remarcat Gemma Sendra, membre del CoNCA, que ha demanat "celeritat per evitar l'ús abusiu de la contractació mercantil" i posar especial atenció "als col·lectius de professionals del circ i la dansa per la curta durada de la seva carrera i alt risc de lesions".També han reclamat que es faci compatible la situació de jubilació amb la situació de l'activitat artística, que es garanteixin els drets de propietat intel·lectual dels artistes i creadors i potenciar la creació d'un sistema de representació sindical del sector. D'entre les mesures, sobresurt la petició d'implicació de les entitats de gestió per protegir millor els drets d'autor d'artistes, un acord per a l'educació artística, una major implicació de l'administració i dotar de més contingut el registre de propietat intel·lectual.L'acte ha comptat amb la intervenció de Carles Duarte, president del CoNCA, i amb l'assistència del secretari de la Junta d'Autors de Música (JAM) i coordinador del document, Patacho Recio; el de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas; el de l'Associació de Professionals de la Dansa, Xevi Dorca, i el de la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya, Daniel Gasol; la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid; el president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, Guillem Arnedo; la representant de la Junta de l'Acadèmia de Cinema Català, Judit Colell; i el vicepresident de l'Associació de Directors de Fotografia, Josep Maria Civit.

