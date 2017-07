Muriel Casals serà molt present aquest dijous en la inauguració del perllongament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a Sabadell . La Generalitat ha decidir batejar el primer tren que circularà per les noves estacions amb el nom de l'exdiputada sabadellenca i expresidenta d'Òmnium, un homenatge que se celebra any i mig després de la seva mort.Amb la inauguració de les dues primeres estacions del traçat , l'any 2016, es va inaugurar un tren amb el nom de Pere Quart. En aquest cas, el bateig del tren es farà aquest dijous a l'estació de La Creu Alta, la primera de la xarxa que es connectarà juntament amb Sabadell Nord i Sabadell Parc del Nord. El tren durà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, fins el final de la línia, on es farà l'acte oficial d'inauguració del perllongament.Nascuda l'any 1945 a Avinyó, Casals va viure gairebé tota la seva vida a Sabadell amb la seva família. A principis de 2016 va ser atropellada per una bicicleta mentre creuava un carrer a Barcelona, un accident amb ferides irreversibles que li van provocar posteriorment la mort.Aquest any, Sabadell li va retre homenatge amb un acte oficial davant l'Ajuntament, en què hi va participar la seva família i se li va lliurar la Medalla al Mèrit Ciutadà a títol pòstum.

