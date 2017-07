AP-7 i AP-2, autopistes gestionades per Abertis. Foto: ACN

La CNMV ha suspès aquest dimecres a primera hora del matí, abans de l'obertura dels mercats, la cotització d'Abertis i Aena. La decisió s'ha pres després que el diari Expansión hagi publicat que el gestor aeroportuari ha estudiat llançar una contraopa sobre la multinacional presidida per Salvador Alemany. Una operació que finalment hauria estat descartada pel govern espanyol, soci majoritari, segons el rotatiu econòmic. A mig matí s'ha restablert la cotització de les dues empreses.El gestor aeroportuari espanyol ha estudiat aquesta contraoferta després que la italiana Atlantia presentés una oferta pública d'adquisició (opa) sobre la totalitat de les accions d'Abertis que valorava la catalana en 16,5 euros l'acció. Un cop la italiana ja va presentar formalment l'oferta, el proper pas del procés de compra és que la CNMV doni el vistiplau al fulletó presentat per Atlantia.Segons Expansión, la contraoferta d'Aena sobre Abertis s'hauria valorat amb l'objectiu que la companyia catalana no passés a mans italianes, ja que el govern espanyol no veuria de bon ull que la propietat acabi sent de fora de l'Estat. A més de gestionar les principals autopistes de peatge de l'estat espanyol, Abertis és accionista de control d'Hispasat i soci de referència de Cellnex.

