Més de la meitat de les empreses de retail de Catalunya utilitzen el comerç electrònic, encara que en un 77% dels casos aquest només representa un 10% del total de les vendes. Aquest és un dels resultats d’un estudi de Comertia, l’entitat que agrupa a més d’un centenar d’empreses del sector, que s’ha presentat aquest dilluns al palau Moja de Barcelona.Ara bé, l’informe també mostra que hi ha “dues velocitats” a l'hora de vendre productes per Internet. Mentre gairebé tots els supermercats i les marques de moda ofereixen productes de forma electrònica, un 60% de les empreses d’un sol establiment no disposen d'aquest servei. A més, constata que l’ús de les tecnologies s’ha estès en l’àmbit de la promoció de les vendes, però que encara hi ha “un significatiu retard” en la seva aplicació en la gestió.Coincidint amb la presentació de l'estudi, el departament d'Empresa i Coneixement ha anunciat una nova línia d'ajuts per reforçar la transformació digital del sector. Per la seva part, el president de Comertia, Joan Carles Calbet, ha demanat un major control del negoci a través d’Internet, que considera que té “una desregulació total i absoluta”.

