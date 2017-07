La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià ha suspès cautelarment dues resolucions de la conselleria valenciana d'Educació que negaven la renovació del concert educatiu a dos centres escolars de València. Segons que han informat fonts del TSJ valencià, els magistrats de la secció quarta han estimat la sol·licitud del Col·legi Sant Patrick School i de l'Institut dels Germans de les Escoles Cristianes i ordena que els dos centres continuïn rebent finançament públic fins que la sala resolgui si la decisió de la Generalitat Valenciana de no renovar aquests concerts és ajustada a dret.En les notificacions, emeses aquest dilluns, la sala apel·la a la doctrina del Suprem com ja va fer en dues resolucions anteriors en les que ordenava la pròrroga provisional dels concerts educatius amb les escoles Domus de Godella (Horta Nord) i La Puríssima-Franciscanes, de València. Ara, es pronuncia en el mateix sentit per "seguretat jurídica i unitat de doctrina".En concret, els magistrats es basen en un acte del Suprem, que el juny del 2015 ja va avalar la suspensió cautelar de la denegació d'un concert educatiu que "posa fi a una situació jurídica preexistent i favorable pel particular" i per evitar "que la interrupció de l'avantatge que tenia el particular no resulti irreversible i faci així perdre l'efectivitat a una eventual sentència estimatòria ".L'Alt Tribunal valencià realitza una ponderació dels interessos en conflicte i valora els perjudicis que se'ls causaria als centres, els escolars i les seves famílies de no suspendre la decisió administrativa aprovada el passat mes de maig, estant el curs a punt de començar. "S'estaria privant d'efectivitat a la futura sentència que sobre el fons recaigués pel que fa a l'esmentat curs escolar, sentència que, de ser estimatòria, no tindria cap eficàcia", argumenten.L'acte assenyala que "l'interès general a què es refereix la Llei jurisdiccional no pot ser simplement el de l'administració", però imposa als centres l'obligació d'avançar l'import que tindria dret a recuperar la Generalitat Valenciana en el supòsit de que la seva resolució fos confirmada per la Justícia.El TSJ valencià exigeix el dipòsit d'un import equivalent als diners que reben de la Generalitat Valenciana per admetre a alumnes per als quals no hi ha plaça a la pública, import que, juntament amb els corresponents interessos, podria tenir dret a recuperar l'administració autonòmica en el cas que es desestimés el recurs contenciós administratiu interposat pels col·legis contra la resolució que acorda la no renovació dels concerts.En el cas de l'Institut dels Germans de les Escoles Cristianes, la sala acorda la renovació del concert educatiu sol·licitat per a quatre unitats de batxillerat compreses entre els cursos 2017/2018 i 2020/2021. Per la seva banda, el Col·legi Sant Patrick School recupera provisionalment tres unitats (una aula de 3 anys, una de 4 i una de 5) per al mateix període.

