Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per un delicte contra la salut pública per traficar amb droga durant una gran festa en horari after a una discoteca de Viladecans (Baix Llobregat). Els fets han tingut lloc aquest diumenge al matí, quan l'home fugia corrents per l'autovia C-31 després que els agents de seguretat de la discoteca li haguessin cridat l'atenció.Durant la fugida, però, el va atropellar un vehicle i va necessitar assistència mèdica. Va ser durant el trasllat a l'hospital quan li van localitzar una gran quantitat de drogues, entre les quals hi havia pastilles i cocaïna.Durant la mateixa festa, segons ha pogut saber l'ACN, el servei d'emergències mèdiques (SEM) va haver de traslladar a l'hospital tres altres persones amb problemes cardíacs per consum d'estupefaents. Es tracta de tres homes, un dels quals va morir, mentre que els altres dos es trobaven en estat crític i menys greu.La discoteca on van tenir lloc els fets està situada a peu de la C-31, i mensualment organitza una gran festa after entre les 10 h. del matí de diumenge i les 2 h. de la matinada de dilluns, on assisteixen milers de persones. El recinte compleix totes les mesures de seguretat i assistència sanitària corresponents per a aquest tipus d'esdeveniments.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)