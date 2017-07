El 85% de les feines que hi haurà l'any 2030 no existeixen actualment, tal com explica un informe publicat per Dell Technologies . L'estudi, dirigit per l'Institute for the Future (IFTF) juntament amb 20 experts en tecnologia, també argumenta que llavors totes les organitzacions seran tecnològiques, i que hi haurà canvis importants en la nostra manera de viure.L'informe està titulat La propera era de les relacions home-màquina, i ofereix una visió sobre com els usuaris i les empreses poden preparar-se respecte als canvis que patirà la societat en un futur. L'estudi deixa clar que l'any 2030 la dependència de l'ésser humà de la tecnologia es convertirà en una autèntica relació, "aportant activitats com creativitat, passió i una actitud emprenedora" segons Dell. També s'hi analitza com les tecnologies emergents, la intel·ligència artificial, la robòtica, la realitat virtual, la realitat augmentada i el cloud transformaran les nostres vides i com es treballarà durant la dècada vinent.El 2030, els assistents d'intel·ligència artificial integrada aniran molt més enllà del que poden fer avui en dia i s'ocuparan de nosaltres amb formes predictives i automatitzades. La manera de buscar feina canviarà, però no necessàriament les màquines trauran feina a les persones. La feina deixarà de ser un lloc per convertir-se en una sèrie de tasques. Les tecnologies d'aprenentatge automàtic faran que les habilitats i les competències dels individus puguin ser consultades i les organitzacions busquin el millor talent per a les tasques diferenciades. Segons l'estudi, la capacitat per adquirir nous coneixements serà més valuosa que el propi coneixement.Les tecnologies emergents canviaran les nostres vides, recolzades per als grans avenços que hi haurà en software, big data i el poder de processament. Les màquines oferiran més eficiència i possibilitats que mai als humans, els quals seran "conductors digitals". La tecnologia, segons l'estudi, serà una extensió de les persones que els ajudarà a dirigir i gestionar millor les seves activitats diàries.Segons Dell, els líders globals ja no poden predir com evolucionaran els seus negocis, ja que d'acord amb l'Índex de Transformació Digital de la companyia, el 52% dels alts executius de 16 països han experimentat una "disrupció significativa" als seus sectors com a resultat de les tecnologies digitals.El director de màrqueting de Dell, Jeremy Burton, afirma segons Europa Press que els negocis hauran de ser digitals, "amb el software com a eix principal", a més d'avançar de manera ràpida per afrontar els canvis. Per la seva banda, Rachel Maguire, directora d'investigació de l'Institute for the Future, explica que hi ha "dues perspectives extremes sobre les màquines i el futur: l'ansietat causada per la desocupació tecnològica o la visió hiperoptimista que la tecnologia curarà tots els nostres mals". Maguire considera important centrar-se en el que podria ser "la nova relació entre tecnologia i persones".

