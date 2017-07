Ximo Puig, a les Corts Valencianes. Foto: ACN

El Partit Popular ha anunciat aquest dilluns que presentarà un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià contra el Decret d'usos lingüístics administratius i institucionals de les llengües oficials de la Generalitat Valenciana, que entrarà en vigor al novembre i estableix el valencià com a llengua preferent.En roda de premsa, la portaveu de Justícia del PP valencià María José Ferrer San-Segundo i el president del grup parlamentari a les Corts Valencianes, Jorge Bellver, han fet aquest anunci, considerant que en el decret hi ha 13 articles que "exclouen" el castellà. Els popular han presentat un escrit d'interposició demanant mesures cautelars i han advertit que el decret no preveu la inseguretat jurídica que generaran problemes com la nul·litat dels actes administratius o la privació de drets als funcionaris i ciutadans que no dominin el valencià.

