Una de les edicions del Liceu a la Fresca. Foto: Liceu

El pròxim 21 de juliol a les 22 h del vespre l'òpera Il trovatore de Verdi es podrà gaudir a 149 municipis de tot Catalunya. Això serà gràcies a la tercera edició del Liceu a la fresca , que amb el suport d'Endesa retransmetrà en directe i de forma gratuïta aquesta nova producció a diferents espais públics a l'aire lliure. A més, enguany la iniciativa s'expandirà fora de Catalunya per primera vegada, arribant a Andorra, Madrid, Bilbao, Granada, Sevilla o Màlaga, entre d'altres. S'incrementa d'aquesta manera un 36,3% la participació de municipis respecte a l'anterior edició, fent arribar a més gent un projecte que té "una clara vocació de difondre l'activitat operística i musical arreu del país i sota el paraigua del Projecte Social".El programa també potencia que nous públics assisteixin al Teatre del Liceu, fent xerrades amenes i accessibles a diversos municipis de Catalunya. Aquestes accions han portat un creixement de públic del 71% respecte a l'anterior temporada, amb un total de 3.125 persones al Teatre. Tant el Liceu com Endesa, organitzadors de la iniciativa, volen treballar per "desprendre el públic d'idees preconcebudes sobre l'òpera" i perquè tothom vagi almenys una vegada al Gran Teatre.En total, a tot l'Estat, s'emetrà el Liceu a la Fresca a 166 municipis . Es farà a llocs tan emblemàtics com l'Arc de Triomf a Barcelona, la Plaza Mayor de Madrid, la plaça dels Jurats de Girona, Escaldes-Engordany d'Andorra o la plaça Esteve Cuito de Lleida.En el cas de Barcelona, a banda dels escenaris de l'Arc de Triomf, la plaça de Salvador Seguí i el Centre Cívic Sant Martí, se n'afegirà un altre a la plaça Major de Nou Barris que podrà acollir a gairebé 1.000 persones.Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola col·laboraran també amb aquesta iniciativa, cedint la senyal a tots els municipis. A banda, el Canal 33 emetrà la mateixa nit un programa especial amb la representació d'Il Trovatore des de l'Arc de Triomf de Barcelona, en un programa presentat per Carolina Rosich i Jofre Font. Per la seva part, La2 ho farà amb el senyal cap a tot l'Estat a través del programa El Palco, des de la Plaza Mayor de Madrid i amb la presentació d'Eva Sandoval i de Ràdio Clásica.L'altra novetat del projecte és l'obra que es podrà veure en aquesta tercera edició. Es tracta d'una nova producció d'Il trovatore de Verdi, amb el director d'escena Joan Anton Rechi al capdavant. És un projecte en el qual Francisco de Goya, encarnat per Carles Canut, hi pren molt de protagonisme, ja que esdevé un espectador d'excepció de la història, sent fins i tot un personatge més, un narrador o un trobador que amb els seus pinzells va desgranant la trama.El repartiment de la coproducció compta amb el baríton George Petean com a Comte de Luna, la soprano Tamara Wilson com a Leonora o el tenor Piero Pretti com a Manrico, tots ells sota la batuta del mestre Daniele Callegari.Totes les funcions de l'òpera a partir del 17 de juliol seran dedicades a Joaquim Molins, expresident del Gran Teatre del Liceu, que va morir recentment.

Consulta aquí el llistat de poblacions del Liceu a la Fresca



(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)