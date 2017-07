Un 84% dels contractes agrícoles al País Valencià són subscrits per Empreses de Treball Temporal (ETT). Són xifres del 2014 i que, segons fonts del sector, van en augment, especialment a partir de la reforma laboral de 2012 que va fer que es multipliqués la presència d’ETT en el mercat citrícola valencià. En aquest sector, un collidor de taronges percep 1,35 euros per cada caixa de 20 quilos. Després, el preu de la taronja augmenta un 500% i, de fet, segons dades d’un altre estudi sectorial, si un collidor havia percebut 0,068 euros per un quilo de taronges, en un supermercat el client final en pot arribar a pagar 1,40 euros. Totes aquestes dades són incloses en un reportatge sobre abusos i desigualtats en el mercat citrícola valencià que publica aquest dilluns l’Anuari dels Silencis Mediàtics de Mèdia.cat. En el reportatge s’hi citen testimonis de persones que havien treballat en el sector, i d’altres que encara ho fan, malgrat fer-ho en una situació de precarietat. També es dona veu a sindicalistes i agricultors que contracten els temporers. Més enllà de les condicions econòmiques, en el reportatge de l’Anuari impulsat des del Grup de Periodistes Ramon Barnils, també s’hi exposen altres casos de discriminació i racisme en el que es qualifica com "noves formes d’explotació molt properes a l’esclavitud moderna".El reportatge és el tercer que publica l’Anuari amb el nou format que estrena aquest mes de juny consistent en dosificar diferents reportatges al llarg de l’any a través de la pàgina web. A la tardor, després de la tradicional campanya de micromecenatge, es publicarà l’edició en paper amb treballs inèdits i els millors reportatges publicats al llarg de l’any. Paula Navarro Faus (València, 1995), autora del reportatge, és estudiant de periodisme a la Universitat de València. Va ser ponent en el Simposi de Llibertat de Premsa organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya a Lleida el 2016, i actualment col·laboració als informatius de la 97.7 Ràdio.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)