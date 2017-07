La consellera andalusa d'Hisenda i Administració Pública, María Jesús Montero, ha destacat aquest dilluns la intenció del seu departament de tenir “totes les vies de diàleg obertes” amb l'executiu central per negociar el recurs al Tribunal Constitucional (TC) de la normativa andalusa sobre les 35 hores setmanals dels treballadors públics.Així ho ha assenyalat Montero en una entrevista a Canal Sur Radio, on ha insistit en demanar al govern espanyol que no sol·liciti la suspensió cautelar de la mesura a al TC i deixi a l'alt tribunal “analitzar el fons de la qüestió”.“Considerem que tenim competències plenes per establir la jornada laboral, que, a més, és un dret dels treballadors públics, que han aguantat a pulmó els serveis públics durant la crisi”, ha advertit la consellera, que també ha recriminat al govern de Rajoy que hagi trigat nou mesos en interposar aquest recurs.D'aquesta manera, s'ha mostrat oberta a seguir dialogant “fins a l'últim minut” per trobar una solució. En aquest punt, ha assenyalat que en el text de la nova llei de pressupostos generals de l'Estat podria recuperar-se la mesura de les 35 hores setmanals per a tot l'Estat.Si el govern espanyol demana la suspensió cautelar de la mesura, la consellera ha explicat que analitzaria la situació amb els sindicats amb l'objectiu de que tingués “el menor efecte possible” en la planificació de la recuperació dels seus drets.

