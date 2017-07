Dilluns negre a les carreteres catalanes. Dues persones han mort a la N-240 a Juneda (les Garrigues) mentre un motorista ho ha fet a l'A-2 a Aiguaviva (el Gironès).L'accident més greu s'ha produït a les Garrigues. Dues dones han mort i una més ha resultat ferida crítica aquest matí en un xoc entre un camió i un turisme a l'N-240 a Juneda, segons ha indicat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït poc després de dos quarts de nou d'aquest matí a l'altura del quilòmetre 75 on, per causes que es desconeixen, han col·lidit els dos vehicles.Com a conseqüència del xoc, han mort la conductora i una passatgera posterior del cotxe. A més, una altra ocupant del vehicle ha resultat ferida crítica i ha estat traslladada a l’Hospital Arnau de Vilanova. Pel que fa al conductor del vehicle pesant, ha resultat il·lès.Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La via ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa arran del sinistre, segons el Servei Català de Trànsit.Tot plegat hores després que morís un conductor d'una motocicleta aquesta matinada després de caure i ser atropellat per un altre vehicle a l'A-2 a Aiguaviva. L'accident s'ha produït poc abans de les tres de la matinada al quilòmetre 708 on, per causes que es desconeixen, una motocicleta ha caigut a la calçada i el conductor i únic ocupant, A.P.C. de 57 anys, nacionalitat espanyola i veí de Girona, ha estat atropellat mortalment per part d’un altre vehicle. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta ja són 26 les persones que han perdut enguany la vida en les carreteres catalanes dalt d'una motocicleta, un repunt preocupant si es té en compte que són 13 víctimes mortals més que al 2016. Ahir diumenge, per exemple, va morir un motorista a la N-260 a Alp

