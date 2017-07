01/01/1970

La incapacitat per arribar a un acord entre l'empresa i els treballadors del suburbà pot fer que la Generalitat opti per un laude obligatori que imposi el nou conveni | El Govern ja hi va recórrer el 2002 durant una aturada indefinida dels conductors d'autobús, que es va allargar sis dies i en què es van incomplir els serveis mínims