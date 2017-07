Agents de la Guàrdia Civil, fent un registre. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb l'Europol, ha desmantellat una xarxa que comercialitzava amb carn de cavall no apta per al consum que era distribuïda per Europa, en un operatiu que s'ha desenvolupat en coordinació amb França, Portugal, Bèlgica, Itàlia, Rumania Suïssa, Holanda i Regne Unit. A l'estat espanyol, a set comunitats autònomes, s'han detingut 65 persones per maltracte animal, falsedat documental, prevaricació, contra la salut publica, blanqueig de capital i organització criminal. El presumpte cap de la trama era un ciutadà holandès que vivia Calp (la Marina Alta). Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat , el 2013 van ser detectades a Irlanda hamburgueses de vacú que contenien carn de cavall i es va posar en marxa una investigació per determinar l'origen, en la que es van veure afectades diverses empreses comercialitzadores, fabricants de productes congelats i restaurants de menjar ràpid, arribant a la conclusió que rere aquesta trama hi podia haver un ciutadà holandès molt conegut en la comercialització de la carn de cavall.En algunes anàlisis es va detectar fenilbutzaona, però en ser una presència molt lleu es va descartar que pogués ocasionar problemes de salut i la investigació es va centrar en el frau alimentari. Aquest descobriment va generar certa alarma social en els països afectats, ja que no es tractava un fet puntual.Arran d'aquests fets, es va establir una xarxa d'alerta i control sobre aquest tipus d'aliments. En aquest marc, agents de la unitat de medi ambient de la Guàrdia Civil van comprovar l'existència d'una xarxa que adquiria cavalls en males condicions, vells o simplement sota la qualificació de “no aptes per a consum” i els sacrificaven en dos escorxadors concrets. Els animals procedien de Portugal i de diversos punts del nord d'Espanya, tot i que la carn es manipulava en una planta i des d'allà s'enviava a Bèlgica, el país que és el màxim exportador de carn de cavall de tota la Unió Europea.En el transcurs de la investigació, es va localitzar l'empresari holandès a Casp, on portava una vida discreta. Des d'allà mantenia línies de negoci que enllaçaven amb les activitats que ja controlava al nord d'Europa. Ell gestionava tot l'operatiu des de l'ombra, amb homes de confiança distribuïts en cada un dels territoris on s'operava.A l'estiu de 2016, es va tenir coneixement d'algunes activitats irregulars de la trama. El cap havia consolidat una relació amb un home de confiança a tota la trama espanyola, que li havia obert vincles amb ramaders, que els facilitaven la compra d'animals, i gestionava el sacrifici dels animals i posava la carn a disposició del capitost per a la distribució a altres països. El grup criminal alterava la identitat dels cavalls subtituint els seus microxips o falsejant els seus passaports.La detenció del cap de la trama es va realitzar a Bèlgica. A més, es van realitzar actuacions a França, Portugal, Bèlgica, Itàlia i, en diferents graus, a Suïssa i Regne Unit.

