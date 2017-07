Martin Landau, en una imatge recent Foto: Wikimedia Commons

Delictes i faltes

L'actor nord-americà Martin Landau va morir dissabte en un hospital de la localitat de Los Angeles “a causa d'una complicacions inesperades després d'un breu ingrés”, segons ha anunciat aquest diumenge el seu publicista, Dick Guttman, tal com ha recollit la cadena de televisió CNN.Landau, de 89 anys, va guanyar un Oscar com a millor actor secundari per encarnar l'actor Bela Lugosi a la pel·lícula Ed Wood, del director Tim Burton (vídeo, a sota). A més, va ser nomenat a l'Oscar pel seu paper a Tucker, un home i un somni, de Francis Ford Coppola, i perde Woody Allen.Landau, que va treballar com a caricaturista abans d'entrar a la indústria del cinema, va participar a més en el programa de televisió La dimensió desconeguda i va guanyar tres Globus d'Or, pels seus papers a Ed Wook, Tucker, un home i un somni, i Missió: impossible.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)