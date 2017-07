per violencia verbal, la que fan els separatistes a les seves conferencies entre els seus, que de vidals i altres "astuts" està ple... es mirar quatre videos per youtube.. i s'et posa la pell de gallina.. bajanades, atacs continus a espanya, bilis..



i despres fan dos comentaris de l'altre costat.. i ui... la pell.. que fina.. violència verbal.. mare meva.



uns diuen obertament que es saltaran la llei, i els altres que aplicarán la llei. per molta retorica que s'utilitzi, està clar el que va per mal camí..