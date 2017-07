Ximo Puig ha estat reelegit secretari general a les primàries Foto: @socialistesval

El secretari general serà ratificat en el 13è congrés del partit, que se celebrarà entre el 28 i el 30 de juliol a Elx, al Baix Vinalopó.

No hi hagut sorpresa en el resultat ni en el fet que la diferència entre els dos candidats ha estat relativament estreta. Ximo Puig ha revalidat aquest diumenge el lideratge dels socialistes valencians en superar Rafa García. El president de la Generalitat Valenciana, segons resultats provisionals , ha fregat el 57% mentre que l'alcalde de Burjassot ha obtingut el 42% dels sufragis dels militants.Des de Ferraz es veia amb bons ulls aquesta candidatura alternativa, tot i que una derrota de Puig a les primàries hauria pogut debilitar el seu paper institucional, ja que el PSPV governa la Generalitat gràcies al suport de Compromís i Podem.Puig, després de renegar del suport a Susana Díaz a les primàries del PSOE, ha aconseguit incorporar a la seva candidatura un bon nombre de persones favorables al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com ara la consellera de Sanitat, Carmen Montón; l'alcalde de Torrent, Jesús Ros, i el portaveu socialista a les Corts, Manuel Mata.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)