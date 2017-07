L'accident ha passat a la C-152 a l'altura del trencant de la Pinya Foto: Pau Masó

Dos vehicles han impactat frontalment aquest dissabte al matí a la carretera de les Preses quan un dels dos volia incorporar-se a la C-152 direcció a la població garrotxina. Els fets han passat al Km 46 al trencant de la Pinya al voltant de la una del migdia. Dues persones han resultat ferides, una de gravetat, no hi ha hagut cap víctima mortal. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions de bombers, tres ambulàncies del SEM i dues patrulles dels Mossos d’Esquadra.La policia ha hagut de tallar la via direcció Olot durant més d'una hora, obligant els cotxes que venien de les Preses a dirigir-se per la carretera de Bosc de Tosca. S’ha donat pas alternatiu a la resta de vehicles.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)