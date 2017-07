Els Bombers de la Generalitat han realitzat aquest dissabte sis rescats de muntanya a les demarcacions de Girona i Lleida, segons han informat el cos en un comunicat.Entre aquests, un rescat a un parapentista d'origen francès de 58 anys accidentat a Amer (la Selva) que ha xocat contra un mur de pedres i que ha sofert contusions i la possible fractura doble d'una de les seves cames, per la qual cosa ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu.Els Bombers també han rescatat un motorista de 47 anys a Ribes de Freser (el Ripollès) que ha sofert un accident en una pista forestal i ha estat portat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Campdevànol. Al Ripollès, per altra banda, també hi ha hagut un altre rescat a Queralbs, a la zona del barranc de Gorgues del Freser, on s'ha han hagut de mobilitzar efectius del Grup d'Actuacions Especials (Grae) i un helicòpter per atendre un home de 50 anys ferit al turmell i desplaçar-lo fins a l'Hospital de Campdevànol.Els Bombers també han hagut d'intervenir aquest dissabte al Pirineu lleidatà, on han rescatat una persona que s'havia accidentat quan realitzava barranquisme a Viu de Llevata (l'Alta Ribagorça) i ha hagut de ser portada a l'Hospital Val d'Aran amb fractura de tíbia.Poc abans, una ambulància i un vehicle dels Pompièrs d'Aran han hagut d'atendre una persona ferida a uns 2.000 metres d'altitud, aproximadament, a Tuc de Mulleres. Així mateix, un home de nacionalitat francesa de 80 anys ha quedat ferit al genoll al Pla de Beret i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital

