L'Ajuntament de Pamplona ha denunciat un cas d'agressió sexual a una menor d'edat durant la festa dels Sanfermines, segons han informat aquest dissabte. Ho han dit en una roda de premsa l'alcalde de la ciutat, Joseba Asirón, i el regidor de Seguretat, Aritz Romeo, tot indicant, però, que no s'aportarà més informació, per tal de no entorpir la investigació policial, així com per protegir la víctima.Aquest any hi ha hagut dues denúncies per agressió sexual i 12 per abús sexual durant els Sanfermines, tres menys que l'any passat en el primer cas, i una menys, en el segon. Durant aquests dies, per altra banda, s'han arrestat 11 homes. Això, segons han indicat des de l'Ajuntament, indica que Pamplona és una ciutat "raonablement segura", ja que s'han detingut el 79% dels autors.No obstant això, també han reconegut que encara queda "molt per fer" per avançar cap a una festa sense agressions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)