L'accident ha estat una col·lisió per abast entre el cotxe del fons de la imatge i la grua. 1 persona ha mort, i 1 ferida greu. pic.twitter.com/EZGuD6iDXf — Ràdio Manresa (@RadioManresa) July 15, 2017

Un home ha mort aquesta tarda en un accident a la C-25 a l'altura d'Aguilar de Segarra, al Bages. La víctima era fora del seu cotxe, que estava avariat al voral de la carretera en sentit Lleida, quan ha estat envestit per una grua. En el mateix accident una altra persona ha resultat ferida greu i ha hagut de ser traslladada d'urgència en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. A més, el sinistre ha deixat dos ferits més de menys gravetat.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pocs minuts abans de tres quarts de tres. Per raons que encara es desconeixen i que la policia està investigant, la grua ha envestit el vehicle estacionat al voral i ha atropellat el conductor, que era fora del cotxe. L'accident ha tingut lloc al punt quilòmetric 113,2 de l'Eix Transversal, en direcció Lleida.Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, hi ha un carril obert només per circular a la C-25 a Aguilar de Segarra en sentit Lleida. Això alenteix la marxa en aquest tram.

