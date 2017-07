L'orella de la víctima, amb un tall profund provocat pel cop de porra. Foto: Jordi Borràs

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó i a dos més d'inhabilitació el mosso antivalots que va clavar un cop de porra al cap d'un jove durant les protestes de Can Vies, que es van viure l'any 2014 al barri de Sants de Barcelona . Els disturbis van començar després que l'Ajuntament de la capital catalana anunciés la seva voluntat de desallotjar el centre okupa Can Vies . El conflicte va derivar en una setmana de prostestes als carrers.En el marc d'aquests aldarulls, l'agent va propinar un cop de porra al cap a un jove que circulava amb bicicleta per una plaça que els Mossos estaven intentant desallotjar. Una companya del policia denunciat va ordenar a la víctima que marxés, però ell es va quedar palplantat, immòbil. La mosso va respondre colpejant-lo amb la porra a les extremitats inferiors quan, de sobte, per darrere va aparèixer l'agent acusat propinant un cop sec al cap de la víctima.El noi va patir un tall profund a l'orella que va necessitar cirurgia, segons el relat que recull la sentència. Els magistrats consideren "desproporcionada" l'actuació del mosso, que tenia més de 12 anys d'experiència al cos d'antiavalots, i el condemen per un delicte de lesions. A més, també haurà de pagar 4.500 euros al jove en concepte d'indemnització. La Fiscalia demanava quatre anys de presó per a l'acusat i l'acusació particular, sis.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)