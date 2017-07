Els treballs per solucionar el descarrilament de tres vagons d'un tren de mercaderies entre els Guiamets i Marçà (el Priorat) es podrien allargar tot el cap de setmana. Segons ha confirmat la companyia, els tècnics de Renfe i d'Adif estan treballant en la reparació de l'incident però preveu que vagi per llarg. De moment, segueix sense haver-hi previsió de restabliment del servei.Renfe ha habilitat el servei per carretera entre Móra la Nova (la Ribera d'Ebre) i Reus (el Baix Camp) per tal de cobrir el trajecte que es faria amb tren però que a causa del descarrilament és impossible. A través d'autobusos, Renfe està cobrint un tram del trajecte de l'R15 entre la capital del Baix Camp i Móra la Nova que estarà actiu mentre no se solucioni aquest incident.

