Una de les pistoles de joguina intervingudes per la policia a Tarragona Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil va intervenir 2.200 pistoles de joguina amb aparença de ser armes reals i269 tiradors perfeccionats, considerats com a "armes prohibides", en un comerç majorista ubicat a Tarragona. Els fets van passar la setmana passada en el marc d'un control fiscal a una mercantil dedicada a la importació d'articles de basar procedent de tercers països.La benemèrita va descobrir a les estanteries, disposats a la venta, tots els objectes que s'han intervingut. Els tiradors presentaven una empunyadura anatòmica, goma tubular i recolza braços, característiques dissenyades per augmentar la velocitat i oferir una major potència en el tir.Segons la policia, si aquest dispositiu es carrega amb bales d'acer, tenen una gran capacitat de penetració, sent considerades armes prohibides segons el vigent Reglament d'Armes.Per la seva banda, les pistoles de joguina intervingudes en la mateixa actuació, contenen una molla que genera una gran tensió i projecten bales de plàstic de 6 mm. La Guàrdia Civil assegura que els hi manquen elements que les distingeixin com a joguina, ja que haurien d'incorporar una brida de color vermell de 5 mm d'amplada al voltant d'un canó.El propietari de l'establiment va ser denunciant per una presumpta infracció a la Llei de la Seguretat Ciutadana en concordança amb el vigent Reglament d'Armes, així com al Reial Decret sobre la seguretat en les joguines.

