La Guardia Civil està investigant el possible assassinat d'una dona de 66 anys a Huéscar (Granada) a mans del seu marit, un home de 71 anys, que s'ha penjat després de presumptament cometre el crim amb una destral.De fet, ha estat la filla de la parella, qui ha trobat els dos cadàvers a la vivenda familiar, pels volts de les nou del matí d'aquest dissabte. Segons els primers indicis, sembla que l'home hauria matat la seva dona amb la destral i després s'hauria suïcidat, tot i que no consten denúncies prèvies per maltractaments. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir els fets.

