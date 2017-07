Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un empleat de supermercat i la seva parella per presumptament estafar més de 6.000 euros a ancians a qui sostreien les dades de la targeta bancària per, després, fer compres per Internet.Segons ha informat aquest dissabte la policia catalana, els dos detinguts, de 41 i 35 anys i veïns de Barcelona, van estafar vuit persones grans, realitzant un total de 41 compres online de productes electrònics, roba, sabates i complements. De fet, han indicat, el treballador es fixava en els seus clients i quan hi havia persones d'edat avançada i vulnerables, aprofitaven quan estaven pagant la compra per copiar les seves dades bancàries sense que se n'adonessin.Una vegada a casa, el detingut i la seva parella feien compres per Internet amb aquestes dades, creant comptes de correu electrònic amb el nom d'aquestes persones però amb l'adreça i telèfon dels estafadors.Els Mossos van recuperar els 41 objectes comprats de manera fraudulenta, i entre els objectes van obtenir informació de possibles noves víctimes. Per això, han afirmar, actualment la investigació continua oberta.

