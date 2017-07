El professor acusat de pedofília, sortint dels jutjats de Figueres. Foto: ACN

El fiscal demana 6 anys de presó per al mestre de la Salle de Figueres que gravava nens despullats a través d'Internet. Acusa José Manuel Raya de dos delictes d'elaboració de material pornogràfic infantil perquè la investigació ha pogut determinar que es va fer passar per una noia d'uns 15 anys per aconseguir que dos menors d'edat es despullessin davant la webcam i li ensenyessin el penis. La policia estatal va detenir el professor a principis de març del 2010 en el marc d'una investigació iniciada a Burgos contra una suposada xarxa de pornografia infantil. Tot i que davant la policia va reconèixer els fets, el mestre va tornar a treballar amb total normalitat al centre educatiu.No va ser destituït fins que els fets van transcendir públicament. Va ser massa tard per als pares de l'escola, que no es creien que el director de la Salle de Figueres, Salvador Balart, no estigués al cas de la detenció. Els pares van organitzar protestes i van pressionar fins que Balart va acabar cessat . El professor s'enfronta ara a una pena de 6 anys de presó per dos delictes d'elaboració de material pornogràfic infantil.El fiscal, a més, també demana 6 anys de llibertat vigilada i que, durant el mateix període, no pugui treballar en qualsevol feina vinculada a menors. El cas es remunta a l'any 2010. La policia estatal va arribar a José Manuel Raya durant una investigació iniciada a Burgos contra una suposada xarxa de pornografia infantil. A l'ordinador d'un dels investigats per difondre imatges de contingut sexual de menors hi van trobar una carpeta titulada 'profemalo' on hi havia converses a través de Messenger on l'acusat sol·licitava a menors que es despullessin.Segons sosté el fiscal Víctor Pillado a l'escrit d'acusació, Raya va crear dos perfils falsos a Internet per contactar "amb gran quantitat de nens i nenes menors d'edat". En un d'ells es feia passar per un nen d'uns 12 anys que es deia César. De foto de perfil, feia servir la imatge d'un menor vestit amb una dessuadora taronja. L'altra identitat falsa era la d'una noia de 15 anys que suposadament es deia Imma per a la qual usava una foto d'una menor vestida amb una samarreta de tirants.Els enganyava, apunta el fiscal, perquè ells mateixos es despullessin davant la càmera web, gravessin imatges de contingut sexual i li enviessin a través de l'aplicació de missatgeria instantània Messenger. La investigació, que s'ha allargat set anys, ha pogut determinar que va aconseguir imatges pornogràfiques en dues ocasions. L'escrit d'acusació recull que durant l'any 2008 va contactar amb dos menors d'edat fent-se passar per Imma i fingint ser menor d'edat. "L'acusat, tenint ple coneixement de la minoria d'edat dels titulars de l'adreça de correu electrònic, els va convèncer perquè li enviessin imatges dels seus genitals", indica el fiscal. "Prevalent-se d'aquest ardit, va aconseguir que els menors d'exhibissin davant la càmera web i li mostressin el penis, tot això mentre l'acusat mirava", afegeix el fiscal.La policia estatal va detenir el mestre el 9 de març del 2010 al seu domicili de Fortià. Durant l'entrada i registre, li van decomissar un ordinador, un pendrive i un disc dur extern on hi havia nombroses imatges de pornografia infantil. L'anàlisi de l'ordinador va permetre rescatar algunes converses amb menors, tot i que havien estat prèviament eliminades.Davant la policia, l'acusat va reconèixer els fets però es va desdir a la declaració al Jutjat d'instrucció 5 de Figueres, que va ser el 17 de juny del 2010, assegurant que un hacker de Burgos li havia entrat a l'ordinador. Després de la detenció, Raya va tornar a la feina amb total normalitat fins que el cas va sortir a la llum pública quinze dies després. Aleshores, la direcció el va destituir de forma fulminant assegurant que desconeixien l'arrest.Per als pares dels alumnes, però, va ser massa tard. L'AMPA no es creia que l'aleshores director de la Salle de Figueres, el germà Salvador Balart, no estigués al cas de la detenció. L'acusaven d'encobrir el mestre i sostenien que l'havia mantingut en el càrrec durant dues setmanes més tot i saber les greus imputacions que li feia la policia. Els pares van organitzar protestes i van pressionar fins que, finalment, Balart va acabar cessat. A més, aleshores alguns alumnes del centre van assegurar que havien tingut contacte amb el mestre a través d'Internet. Tant l'AMPA com la Salle exerceixen l'acusació particular en el cas.

