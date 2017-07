Armin Van Buuren, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

El Barcelona Beach Festival (BBF) portarà aquest dissabte a la platja del Fòrum i el Parc de la Pau de Sant Adrià del Besòs i Barcelona als artistes Armin Van Buuren, Axwell Ingrosso i Martin Garrix. L'actuació de l'holandès Van Buuren, abanderat del moviment trance i una de les figures més influents de la música electrònica mundial, serà el protagonista a les deu de la nit.L'actuació de l'holandès deixarà pas al duo suec format per Axwell i Sebastian Ingrosso, autors dels singles Sun is shining, Can't hold us down i On my way. A continuació, un altre holandès, Martin Garrix, punxarà els èxits que li han portat a un ascens meteòric als seus 18 anys, seguit dels belgues Dimitri Vegas & Like Mike, número 1 aquest any a la llista TOP100 de la revista DJ Mag.L'encarregat de tancar la nit serà el també holandès Robbert van de Corput, més conegut com a Hardwell, que va aconseguir fer-se amb el cim de la llista de DJ Mag amb només 25 anys. La previsió dels organitzadors és que la nit es tanqui pels volts de les cinc de la matinada. El BFF començarà a les quatre de la tarda, i comptarà també amb les actuacions del noruec expert en tropical house Kygo, el belga emergent Lost Frequencies, Kittens, Brian Cross amb JP Candela, Jordi Vèliz Amb Marsal Ventura i Joswerk amb Neil.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)