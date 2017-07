La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest dijous a tres persones a la platja de Nova Icària per robar diners i objectes valorats en 25.000 euros de l'interior d'un cotxe d'alta gamma mitjançant un inhibidor de freqüència.Segons ha informat un comunicat aquest dissabte, els agents no uniformats van sospitar de tres individus que controlaven de forma excessiva l'entorn i que, després de fer-se un senyal, es van dirigir al maleter d'un cotxe d'alta gamma per efectuar el robatori.En aquest moment, la patrulla va procedir a detenir els tres sospitosos, que portaven un inhibidor de freqüència per poder obrir el cotxe sense causar-li danys, i que van reconèixer els fets quan els van demanar identificar-se.

