Però aquest no es el camí per tenir una economia sana, sostenible i sòlida. Menys turisme i mes noves tecnologies, empreses energètiques d' energia alternativa, biotècnica, startup, etc. El turisme hauria de ser un plus controlat y no la base de la nostra economía. Només canviant això je seríem un país molt mes prosper amb un mercat laboral molt mes estable i just. Espero que amb la independència els nostres polítics canviïn el rumb de la nostra política econòmica, que fins ara ha estat totalment dirigida per Madrit, per això estem com estem.