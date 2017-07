Ofrena floral al Pi de les Tres Branques amb el rei Jaume I Foto: Aida Morales.

Acte polític al Pi Jove Foto: Aida Morales.

L'aplec del Pi de les Tres Branques tornarà a fer bandera de l'essència dels Països Catalans aquest diumenge 16 de juliol. Serà al Pla de Campllong, a Castellar del Riu (el Berguedà) on s'esperen unes 500 persones, en un acte simbòlic i patriòtic que, encarat sense massa canvis i de manera totalment tradicional, es manté com una de les festes de país.Segons ha explicat a NacióDigital el regidor de Castellar del Riu encarregat de l'àrea, Xavier Raja, l'organització de l'aplec s'ha encarat "en la línia d'altres anys". Aquest començarà a les 8.00 del matí, tot i que no serà fins a les 10.00, quan començaran els actes de la diada, amb la cercavila "Al bes de l'alba", acompanyada pels Trabucaires de Castellar del Riu, i l'arribada del Rei Infant Jaume I amb la seva cort, la lectura del poema "Lo Pi de les Tres Branques" de Mossèn Jacint Verdaguer i l'ofrena floral.Dos actes polítics agafaran, a continuació, el timó de la diada. La força entorn del referèndum serà un dels missatges clau, tot i que, com és habitual, es tornarà a reivindicar, a través de portaveus de tot el país, la unitat dels Països Catalans. En nom del Principat de Catalunya parlaran el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. No obstant això, també hi haurà parlaments de l'escriptor i periodista Aleix Renyé, en nom de la Catalunya Nord; del president de la Plataforma del Dret a Decidir al País Valencià, Antoni Infanti; de la coordinadora del Casal Jaume I de Fraga, Marta Canales, com a portaveu de la Franja de Ponent, i de la membre de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, Antònia Font, en nom de les illes.A més, una vegada finalitzi l'acte polític al Pi Vell, l'esquerra independentista agafarà el timó del dia, amb parlaments, també, de membres del Casal Panxo, Poble Lliure i Endavant. Serà al Pi Jove, l'arbre considerat l'hereu del vell i que diverses agrupacions independentistes van agafar com a emblema durant els anys 80.Malgrat que l'Ajuntament de Castellar del Riu havia anunciat, l'any passat, la seva voluntat de reformular el tradicional aplec i convertir-lo en un petit festival , això encara no ha estat possible, enguany, ja que l'arbre monumental es troba en un terreny particular. "Fins que no s'hagi realitzat la modificació del POUM, no podem disposar d'una cosa que no és nostra", ha aclarit el regidor. Per això, i tot i que s'havia debatut i analitzat la possibilitat de modificar-lo i, per tant, atraure més jovent, això no serà possible, si més no, en aquesta propera edició.L'any passat, unes 500 persones van assistir als actes de reivindicació política del Pi Vell i el Pi Jove. Una quantitat de gent, ha recordat Raja, que ja és habitual, i que lluny de provenir de la comarca, sobretot ve de fora, aprofitant l'oportunitat de passar un dia a la muntanya. A més, ha indicat, la coincidència amb els mesos d'estiu no ajuda a l'afluència de gent, així com tampoc el cansament polític de la ciutadania: "Per molt que tinguem el referèndum al caure, en aquestes dates la gent acostuma a marxar". Aquests són alguns dels motius de l'estancament d'aquest acte que, no obstant, segueix amb voluntat de reinventar-se i convertir-se en referent d'unitat als Països Catalans.Malgrat que darrerament no hi ha hagut més atacs als dos arbres, els Mossos d'Esquadra han incrementat la vigilància durant els dies previs a l'aplec. La policia catalana, de fet, ja realitza un mínim de dos patrullatges al dia en aquests entorns, una situació que ha ajudat a dissuadir els possibles agressors."Toquem fusta; de moment la cosa està tranquil·la", ha declarat Raja. No obstant això, ha dit, encara es desconeix l'autoria dels atacs dels passats anys, i tampoc s'ha pogut avançar amb altres sistemes de seguretat en la zona, com ara la col·locació de càmeres.

GALERIA DE FOTOS de l'Aplec del Pi de les Tres Branques (2016)



GALERIA DE FOTOS de l'Aplec del Pi de les Tres Branques (2015)



GALERIA DE FOTOS de l'Aplec del Pi de les Tres Branques (2014)

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)