Un dels «encierros» dels Sanfermines. Foto: Europa Press

Un turista francès ha estat detingut aquesta setmana a Pamplona, a Navarra, per orinar sobre un cotxe de la Policia Nacional i al damunt d'un dels agents. El jove, que celebrava els Sanfermines, va començar a miccionar sobre la roda d'un vehicle policial identificat que estava estacionat al carrer General Chincilla de la capital navarresa. Un dels agents li va cridar l'atenció, però, enlloc de parar, el detingut va començar a orinar al damunt del policia.Llavors, els agents van intentar detenir el jove, que va arrencar a córrer. El van poder interceptar uns metres més avall al mateix carrer, però el noi es va resistir a la detenció i va trencar el dit al mateix policia sobre el qual havia orinat instants abans. En un judici ràpid celebrat aquest divendres, el turista francès ha estat condemnat a 10 mesos de presó i a una multa de 2.200 euros per lesions i dany moral. Els Sanfermines han estat marcats per altres incidents incívics i les denúncies per assetjament sexual.

