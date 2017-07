El festival de la Porta Ferrada ha inaugurat la cinquanta-cinquena edició amb ritmes de l'altra banda de l'Atlàntic. El duet format per Toquinho i Maria Creuza, amb la seva característica veu de Bahia, ha omplert l'escenari del port de música tradicional brasilera. 47 anys després del disc que els va fer famosos, Toquinho i Creuza han demostrat que l'esperit de 'La Fusa', el petit cafè argentí on va començar tot, segueix més viu que mai. "Tot el que vam viure amb Vinicius ens va marcar per sempre", ha afirmat Creuza.Cançons que intercalen vitalisme amb nostàlgia, i que han permès evocar també un dels pares de la bossa nova, el poeta Vinicius de Moraes, amb qui Toquinho i Creuza van gravar aquell 1970 el disc que els va fer saltar al pla internacional. Records i complicitats en un concert, el d'aquesta nit, on no hi han faltat temes com A felicidade i Garota de Ipanema."La complicitat ens va trobar-nos de tant en tant, quan les nostres agendes ens ho permeten, i reviure la història que hem viscut junts i tot el que va significar per a nosaltres", ha explicat Creuza pocs minuts abans de sortir a l'escenari. Toquinho ressalta que els dos artistes (ara separats per la distància perquè un viu a Argentina i l'altre a Brasil) només es retroben per fer aflorar un cop més la màgia de 'La Fusa'. "Ens veiem només per recorda aquell moment que va marcar tant la nostra trajectòria, i estem aquí a Sant Feliu per fer-ho un cop més", explica Toquinho.Ja fa gairebé mig segle d'aquell disc gairebé "improvisat", però que al cap de poc es va convertir en referent de la música brasilera. I que avui continua ben viu. El Festival de la Porta Ferrada ha obert edició amb l'esperit d'aquells recitals que Toquinho, Creuza i Vinicius de Moraes van fer al petit cafè argentí de 'La Fusa'. "És un dels discos més importants de la música brasilera i el vam gravar gairebé de forma inconscient, fins i tot hi ha gent que aprèn portuguès amb la nostra música", diu, entre rialles, Creuza.Aleshores, el músic i la cantant eren encara molt joves. Però d'aquesta complicitat amb el poeta en va sortir 'Vinicius de Moraes en La Fusa', el disc que recollia l'èxit d'aquells recitals i que ben aviat va donar la volta al món. De Moraes ja fa 37 anys que no hi és –va morir al juliol del 80- però el músic i la cantant, amb la seva característica veu de Bahia, s'encarreguen de demostrar que el poeta i pare de la bossa nova continua viu a través de la música.Aquesta nit, Toquinho i Maria Creuza han portat la seva complicitat a l'escenari de la Costa Brava. "M'encanta això de complicitat, realment som còmplices per la música", afegeix Creuza. El recital a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, –on no hi han faltat cançons com 'A felicidade' i 'Garota de Ipanema- ha reviscut l'ambient d'aquells recitals d'ara fa 47 anys. Sons tradicionals de la música brasilera, que passen del vitalisme a la nostàlgia, de l'exaltació de la bellesa efímera a la tristesa.Amb Toquinho i Maria Creuza, el Porta Ferrada ha obert també un cap de setmana dedicat als duets. Aquest dissabte, després dels sons tradicionals brasilers, serà el torn de Michel Camilo & Tomatito, que pujaran a l'escenari amb la seva música a mig camí entre el jazz i els tocs flamencs. Diumenge, tancarà el cicle l'actuació de Chick Corea amb el banjo de Bela Fleck.Des d'ara i fins al 19 d'agost, el 55è Porta Ferrada portarà a les nits de Sant Feliu de Guíxols una programació eclèctica. El pop, però, hi tindrà un pes important amb actuacions com les de Jamie Cullum, UB40, Zucchero o Love of Lesbian. Entre els caps de cartell, destaquen també el concert de la violinista Sarah Chang amb el Quartet Gerhard –producció pròpia-, el Carmen de la companyia Víctor Ullate o Lindsay Kemp.

