Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a la matinada un home, de 37 anys i veí de Manlleu, per dos delictes contra la seguretat viària. Els fets es remunten a un control de trànsit a la C-37, quan els agents van veure un turisme que envaïa el sentit contrari mentre circulava. Els mossos van intentar aturar el vehicle, però el conductor va frenar bruscament i va fer un canvi de sentit al mig de la via, fugint del lloc dels fets. Durant la fugida el vehicle va saltar-se tot tipus de senyalització mentre circulava a gran velocitat i contra direcció.Un cop a dins la població de Manlleu, el conductor va apagar els llums i va continuar circulant temeràriament fins que va topar lleument amb un vehicle policial. El conductor va donar positiu en drogues i alcohol, amb un resultat positiu de 0,44 mg d’alcohol per litre d’aire expirat. Finalment, va quedar detingut per un delicte de conducció temerària i per conduir sota la influència de les begudes alcohòliques i substàncies estupefaents. El detingut va passar ahir a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Vic.

