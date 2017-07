La columna de fum que aixeca l'incendi és visible des de la Jonquera. Foto: Ivan Sanz

Les flames cremen descontrolades per la tramuntana. Foto: @jaumepalaumatas

Un incendi forestal crema a la zona del Voló, a la comarca nord-catalana del Rosselló, ja dins l'estat francès. Les flames afecten superfície boscosa i estan totalment descontrolades, empeses per una forta tramuntana. El foc s'ha detectat pels volts de dos quarts de set de la tarda i hi treballen un centenar de bombers del Rosselló. Els Bombers de la Generalitat s'han afegit a les tasques d'extinció amb vuit unitats terrestres.L'incendi crema just pel darrera del Voló i avança en direcció a la costa rossellonesa. A banda dels més de 100 bombers que treballen en l'extinció del foc també hi ha activades diverses dotacions aèries, entre les quals quatre hidroavions i dos bombarders. La flames cremen descontrolades -el vent bufa amb ratxes d'entre 30 i 40 quilòmetres per hora- i en tan sols una hora ja havien cremat vuit hectàrees.El front del foc es troba a només sis quilòmetres del Pertús i a pocs més de la Jonquera. Les fortes ratxes de vent fan témer a les autoritats que les flames puguin arribar a creuar la frontera entre els estats espanyol i francès i entrar al Principat. Per evitar ensurts, els Bombers de la Generalitat han confirmat aque estan fent un seguiment de l'evolució de les flames per actuar ràpidament en cas que travessin la ratlla fronterera.

