Kilian Jornet descalç després de passar un riu durant la cursa. Foto: @Dom_Grossman

Kilian Jornet corre, en aquests instants, l'ultra trail i mítica cursa Hardrock 100 , a les muntanyes de Colorado, i lidera la carrera amb el seu company del Salomon Running Team, Iker Carrera. La cursa s'ha iniciat a les sis del matí a Silverston, hora dels Estats Units.Després de la cita als Alps , Jornet no es volia perdre la carrera que ha coronat en les tres anteriors edicions, la Hardrock. La mítica cursa nord-americana és per a Jornet "la millor ultra en la qual he participat, tant pel recorregut com per l'ambient. És una carrera que sempre m'agrada repetir".De fet, fa dies que l'atleta català és als Estats Units on ha fet diversos i durs entrenaments a les muntanyes de Longs Peak, al Mont Elbert, al Mont Eolus o a l'Engineer Mountain.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)