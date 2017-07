Els Mossos d'Esquadra busquen un lladre que va assaltar una veïna de Flaçà (el Gironès) quan la dona es trobava sola a casa, la va colpejar i la va agredir sexualment. El delinqüent va aprofitar que la porta que donava al pati estava oberta per accedir a l'habitatge i va sorprendre la dona per darrere quan es trobava asseguda al sofà. Li va posar un ganivet al coll, li va exigir diners i la va colpejar. A més, també va agredir-la sexualment.El lladre va entrar a l'habitatge aprofitant que la porta que dona al pati posterior estava oberta. L'home, que anava armat amb un ganivet, va actuar amb inusitada violència contra la víctima, que té uns 60 anys.El delinqüent va sorprendre-la per darrere quan es trobava asseguda al sofà. Li va posar el ganivet al coll, la va amenaçar i li va exigir que li entregués diners i objectes de valor. El lladre va colpejar la víctima –l'agressió li va deixar morats- i també va agredir-la sexualment. Al cap d'una estona, va marxar emportant-se entre 50 i 60 euros i també va agafar el telèfon mòbil de la víctima.Quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del robatori, van muntar un dispositiu i van aconseguir localitzar-lo. El lladre havia marxat corrents camps a través, aprofitant que la casa es troba allunyada del nucli de Flaçà. La policia el va començar a perseguir, però l'home va aconseguir despistar-los posant-se dins una riera.L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació i treballa per localitzar-lo.El robatori a Flaçà va tenir lloc just un dia i mig abans que a la demarcació hi hagués un altre assalt amb violència. En aquest cas, les víctimes van ser els propietaris del restaurant Estanc Nou d'Estanyol. El matrimoni es trobava dormint al seu habitatge, situat al pis de dalt del negoci, quan quatre encaputxats armats amb pistoles van irrompre al domicili.Els lladres van entrar a la casa forçant una finestra. Van lligar el matrimoni i el van deixar tancat en una de les habitacions. Després, van regirar l'habitatge i es van endur joies i dos sobres amb diners (en total, entre 6.000 i 7.000 euros).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)