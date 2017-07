La pressió del sector hoteler fa efecte. El govern britànic ha pres la iniciativa per fer front a les reclamacions falses de turistes britànics, que causen un forat de 60 milions d'euros l'any per al sector a tot l'Estat, dels quals 10 afecten directament a Benidorm, al País Valencià, segons explica el Diari La Veu . La mobilització d'organitzacions com ara la patronal de la Costa Blanca, Hosbec, ha forçat el govern presidit per Theresa May a modificar les lleis per a evitar denúncies per suposades intoxicacions alimentàries, presentades per recuperar el cost de les vacances.Aquest dimarts el secretari de Justícia de l'executiu britànic, David Lindington, va anunciar una bateria de reformes legals per a evitar el frau de les anomenades claims farms. "El nostre missatge als que fan falses reclamacions de malalties en vacances és clar: les seves accions són perjudicials i no es toleraran", va advertir, i va apuntar que l'executiu de què forma part està "absolutament decidit a acabar amb la cultura de la compensació, que ha castigat la majoria honesta durant massa temps".Fins i tot la primera ministra, Theresa May, es va pronunciar sobre l'estafa dels seus compatriotes (1.500 només en 2016 a Benidorm). "Els estiuejants que respecten les normes no haurien de pagar més pel seu merescut descans estival per les reclamacions falses, que estan fent pujar els preus", va manifestar en declaracions a The Mail. May es va mostrar preocupada pel cost reputacional de les reclamacions falses per al Regne Unit i va avançar que el seu govern reduirà els costos legals per als turoperadors, atès que a hores d'ara els resulta més econòmic compensar els turistes estafadors abans que pledejar.Els turistes britànics que fingeixen intoxicacions es beneficien d'una legislació permissiva al seu país. L'origen és l'anomenada reforma Jackson, aprovada el 2013, que permet als turistes reclamar durant tres anys sense aportar cap prova. A hores d'ara la Cambra dels Comuns tramita una reforma d'aquesta norma que implicarà fixar per endavant les costes judicials de les reclamacions perquè els turoperadors tinguen incentius per a combatre als jutjats aquesta pràctica. A més, els autors de reclamacions falses poden enfrontar-se a fins a tres anys de presó. La previsió és que el canvi legislatiu entre en vigor abans que acabe l'estiu.Les denúncies falses, que van assolir el seu cim en 2016, van a la baixa des de Setmana Santa, segons informen a Diari La Veu fonts d'Hosbec, que ha combinat la pressió als turoperadors (agències de viatges majoristes) amb els contactes amb l'administració estatal. En aquest sentit, l'organització amb seu a Benidorm ha arribat a reunir-se amb la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional.En l'estafa dels turistes britànics han tingut un paper destacat els bufets d'advocats "voltors" que aborden els turistes i els inciten a denunciar els hotels perquè els retornen el cost de l'estada. Segons Hosbec, aquests bufets han deixat d'actuar a la capital turística de la Costa Blanca i s'han reposicionat cap a altres activitats. A hores d'ara, per exemple, recorren els hospitals britànics instant pacients perquè denunciïn els seus metges per negligència. Segons la gravetat de les indigestions simulades, la quantia reclamada pot anar des de 800 euros, en el cas les intoxicacions lleus, fins a 18.000 euros en les greus.

