El concert de Ride, aquest dijous. Foto: ACN

El 23è Festival Internacional de Benicàssim (FIB) , a la Plana Alta, ha obert portes aquest dijous a una edició en la qual l'organització preveu igualar o superar els rècords d'assistència dels anys 2009 ó 2011, on unes 200.000 persones varen assistir a les quatre jornades de concerts. La nombrosa presència de públic, la major part britànics però amb una creixent assistència estatal, s'ha fet notar ja en aquesta primera jornada, on el grup The Weekend ha estat el principal cap de cartell. La nova estrella del denominat R&B alternatiu ha ofert a Benicàssim la seva única actuació a l'Estat, atraient un gran nombre de seguidors i confirmant la tirada que reflecteixen els 223 milions d'escoltes del seu tercer disc, Starboy, a la plataforma Spotify.El reforçament de les mesures de seguretat és també un altre dels protagonistes d'aquesta edició 2017, amb un augment de la presència policial i exhaustius controls de motxilles i bosses en els accessos. Els recents atemptats en esdeveniments musicals a Europa han fet que la delegació del govern espanyol del País Valencià incrementi en un 30% la presència de Guàrdia Civil i policia.El recinte ha obert portes passades les 18:00 hores d'aquest dijous amb unes cues més llargues del que és habitual a causa del reforçament dels controls. Els primers fibers han començat a omplir el recinte i han escoltat els primers acords del grup nord-americà Sunflower Bean, primera actuació d'aquesta edició.A continuació han estat els valencians Gener els protagonistes d'inaugurar l'escenari Visa, presentant el seu segon disc Oh, germanes. Aquesta serà, amb tot, l'única oportunitat per escoltar el català en aquest FIB, que sí que ha apostat per un increment de la presència de grups de l'Estat, amb algunes icones de l'indie com Los Planetas i Sufin Bichos, o actuacions com les de Love of Lesbian, La Mala Rodríguez, La Casa Azul o Bigott.En aquesta primera jornada, l'actuació del raper Stormzy, del grup Courteeners, del DJ Bonobo o de clàssics de la música independent dels 90 com Ride i The Jesus and Mary Chains han estat els principals reclams.El FIB guarda però per a jornades posteriors les actuacions de Red Hot Chili Peppers, Biffy Clyro, Kasabian, Foals, Dinosaur Jr, Crystal Fighters, Liam Gallagher, Pete Doherty, Years & Years, Tiga, 2manydjs o Deadmaus, amb un cartell que combina grups actuals, referents musicals de dècades anteriors i estrelles en actiu.Amb els més de 25.000 abonaments de càmping exhaurits des de fa setmanes i un recinte que ha ampliat la seva capacitat, el festival degà de la música independent a l'estat espanyol ha iniciat una edició que està preparada per rebre fins a 53.000 assistents diaris. L'organització ha remarcat a més que el FIB ha deixat enrere les incerteses econòmiques d'altres anys, quan l'empresa va arribar a presentar concurs de creditors, i confia en poder tenir saldats tots els deutes a finals d'aquest 2017.

