L'Ajuntament de Lles de Cerdanya està paralitzat des de fa una setmana. El motiu, un atac informàtic que ha bloquejat el servidor i que impedeix fer qualsevol tràmit digital, és a dir, la majoria dels que es fan al consistori.L'equip de govern assegura que es tracta d'un segrest i que els responsables d'aquesta acció demanen un rescat de 12.000 euros per entregar de nou els documents que fan referència a diversos àmbits del municipi, des de llicències d'obres fins a tributs.L'equip de govern ja ha posat en alerta els Mossos d'Esquadra, que han recomanat no fer cas de les peticions dels "segrestadors", un fet que deriva en una baixa activitat al consistori, que està obert i s'atén als ciutadans però que no poden fer tràmits.Aquest és el segon cas de segrest informàtic que es viu a la demarcació de Lleida en els darrers mesos. El primer el va patir l'Ajuntament de Rialp el passat mes d'abril, per bé que en aquell cas es va recuperar la informació gràcies a les còpies de seguretat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)