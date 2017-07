La violoncelista solista Maya Beiser, en plena actuació Foto: ACN

L’ Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha retut homenatge a David Bowie, aquest dijous a l’Auditori, amb la reinterpretació en clau simfònica del seu darrer àlbum, Blackstar, que ha sonat de manera íntegra. El disc va ser publicat dos dies abans de la mort de l'icònic cantant i compositor, produïda el 10 de gener del 2016 Evan Ziporyn, director i arranjador responsable de les versions de l'espectacle, ha portat al registre simfònic cançons com Lazarus, Blackstar o Girl Loves Me, però ha decidit començar l'actuació amb tot un clàssic, Space Oddity. A l’hora dels bisos, ha sorprès els assistents amb Let’s Dance i amb una versió de Wish You Were Here, de Pink Floyd, moment en què la violoncelista solista Maya Beiser ha dedicat especialment a Bowie.Tot just completada la primera cançó, Ziporyn s'adreçava al públic per comentar detalls del projecte. Va començar a pensar-hi quan Bowie va morir, en adonar-se "de no només com de trist estava jo, sinó tota la gent que coneixia i en especial els músics. Em vaig adonar que la seva veu té la mateixa extensió que un violoncel, i que el seu últim àlbum era molt colorit i ja sonava força com una orquestra".El resultat d'aquella inquietud és Bowie Syphonic, un espectacle que es va estrenar el març passat al Kresge Auditorium de Massachussetts, als Estats Units. El concert de Barcelona és el primer que es fa de la gira per Europa. Bowie Symphonic també és part de l’exposició David Bowie Is, que el Museu del Disseny acull des del 25 de maig passat

