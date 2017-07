Presentació del Seat Arona, fa uns dies a Barcelona. Foto: ACN

L'antiga seu del Deutsche Bank, al Passeig de Gràcia amb la Diagonal, propietat del grup inversor KKH Property Investors, ha estat l'espai elegit per Seat per ubicar un macrocentre corporatiu que a més de tenir una oficina comercial de la marca albergarà altres espais per acollir actes culturals i econòmics de la ciutat. El centre té previst obrir les portes a finals del 2018. Més que una macrobotiga, el nou centre serà un ''punt de trobada'' on confluiran iniciatives culturals, exposicions, concerts, pop up stores i tot tipus d'actes ja consolidats a la ciutat com el 080 Barcelona Fashion, el Primavera Sound o concerts del Sónar Barcelona, entre altres. Un portaveu de la marca ha recordat que el grup Volkswagen ja disposa d'un centre d'aquestes característiques a Berlín, integrat plenament a la vida cultural de la ciutat.Seat ha llogat a KKH Property Investors 2.600 metres quadrats distribuïts en quatre plantes: la planta menys 1, la planta baixa i la primera i la segona planta.El president de Seat, Luca de Meo, ha manifestat que la iniciativa de la marca del grup Volkswagen ''és un tribut a Barcelona''. El president ha afegit que a més de ser ''la nova seu'' de la marca a Barcelona també es convertirà en un espai ''únic'' que ''s'integrarà i tindrà un paper actiu a l'agenda cultural de la ciutat, a més d'una clara vocació internacional''.Però a més dels actes protagonitzats per agents culturals i econòmics de la ciutat, el visitant del macrocentre també podrà conèixer i comprar les últimes novetats de Seat i experimentar la conducció dels vehicles de la companyia.Wayne Griffiths, vicepresident comercial, ha explicat que el visitant en aquest nou espai podrà tenir una experiència física i digital dels models de cotxes que comercialitza la marca.Seat va guanyar 143 milions d'euros el 2016, el millor resultat de la història de la companyia. La bona tendència de l'exercici passat es manté en aquest any on el primer semestre d'aquest any la marca ha obtingut un creixement de les vendes del 13,7%, el percentatge més gran en aquest període des de l'any 2001.

